Для опознания всех жертв крушения Ил-76 потребуется ДНК-экспертиза

Для опознания всех погибших при крушении самолета Ил-76, который сбили Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, потребуется ДНК-экспертиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, украинская сторона должна будет признать гибель своих граждан, собрать необходимый ДНК-материал и передать России, после чего начнется опознание тел. После установления личности погибших их родственников могут признать потерпевшими по уголовному делу, как это происходит при расследовании схожих ситуаций.

«Тем самым киевский режим документально будет отвечать за гибель своих соотечественников», — добавил источник.

Напомним, что в среду, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все украинцы, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.