В Челябинске задержан криминальный авторитет, незаконно находившийся в стране

В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета с ближнего зарубежья, который находился в России незаконно. РФ. Как сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка, на него вышли в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья, являющегося лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с признаками подделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Еще в августе прошлого года, после отбытия девятилетнего наказания за убийство мигрант был депортирован на родину. Однако спустя пару месяцев вновь приехал в Россию по поддельным документам.