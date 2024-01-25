В Челябинске задержан криминальный авторитет, незаконно находившийся в стране
В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета с ближнего зарубежья, который находился в России незаконно. РФ. Как сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка, на него вышли в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья, являющегося лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с признаками подделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Еще в августе прошлого года, после отбытия девятилетнего наказания за убийство мигрант был депортирован на родину. Однако спустя пару месяцев вновь приехал в Россию по поддельным документам.
Сейчас он задержан. Ленинский райсуд принял решение об административном выдворении за пределы страны в принудительной форме. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы РФ») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).