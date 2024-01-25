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У Мосгорсуда задержали трех человек после вынесения приговора Игорю Стрелкову

У Московского городского суда, где был вынесен приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), начались задержания. Об этом сообщает NEWS.ru.

У Мосгорсуда начались задержания после вынесения приговора Игорю Стрелкову
© РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек. Один из них держал плакат «Свободу Стрелкову!».

Сегодня, 25 января, суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу об экстремизме.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Максимальное наказание по этой статье — пять лет колонии, гособвинение запрашивало Стрелкову 4 года и 11 месяцев колонии.

В июле 2023 года Стрелкова задержали в Москве. В тот же день Мещанский суд заключил его под стражу. С самого начала бывший министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности, утверждая, что предъявленные обвинения абсурдны. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года. Стрелков не отрицал авторства этих постов, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма.

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