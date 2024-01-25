В Калининграде произошел пожар на рыболовецком судне
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия возгорания на рыболовецком судне в Калининграде, ошвартованном на реке Преголе. Пожарные эвакуировали с него более 80 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на рыболовецком судне. В одном из помещений судна загорелся газовый баллон. Пожарные МЧС эвакуировали 87 членов экипажа с пришвартованного корабля. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что рыболовецкое судно ошвартовано у Правой набережной реки Преголи в центральной части города.
"Огнеборцы ведомства охлаждают емкости на судне. На месте происшествия работают 36 специалистов и 9 единиц техники", - добавили в ведомстве.