«Ужасающая ошибка»: западные СМИ об уничтожении Ил-76

В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76, который вез на обмен украинских военнослужащих, результатом теракта ВСУ. Западные СМИ рассказали, что ситуация может привести к «ужасающим последствиям» для Украины.

Все 74 человека, находившиеся на борту российского самолета, в том числе десятки украинских военнопленных, погибли, пишет The Wall Street Journal. Газета назвала катастрофу «одним из самых смертоносных происшествий» с начала конфликта.

Официальные лица в Киеве не стали напрямую комментировать обвинения Москвы, но опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что могут наносить удары по российским военно-транспортным самолетам в приграничном районе, отмечает The New York Times. Украина также признала, что на этот день был запланирован обмен пленными.

Сначала сразу два украинских издания сообщили со ссылкой на анонимный источник, что самолет был сбит ВСУ, отмечает Politico. Позже они удалили часть информации.

В Госдуме сделали важные заявления, предположив, что самолеты были атакованы ракетами из американских систем Patriot или немецкими ракетами IRIS-T, которые были поставлены на Украину, отмечает CNN. Украина ранее обязалась не использовать переданное западное оружие для нападений на российскую территорию, напомнил канал.

CNN отметил, что «большой российский военный самолет без средств противоракетной обороны, приближающийся к Белгороду, стал бы заманчивой и ценной целью для Украины», но атака может обернутся для Киева «ужасающей ошибкой».