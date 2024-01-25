Задержан подозреваемый в поджоге склада Wildberries в Петербурге

Один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт. За две недели до ЧП сотрудник писал в тот же чат, что склад «скоро будет гореть», сообщал Telegram-канал Shot. NSN.FM