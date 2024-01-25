Пожар на руднике в Приморье потушили

Горноспасатели потушили пожар на руднике «Николаевский» в Приморском крае. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

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В ведомстве пояснили, что возгорание ликвидировано на площади около десяти квадратных метров. Из-за инцидента 68 горняков выводили на поверхность. В МЧС заявили, что в итоге никто не пострадал.

Этим же утром в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.