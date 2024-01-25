В центре Москвы пьяный мужчина ударил ножом прохожую

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом и толкнул незнакомую женщину в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"На улице 2-й Тверской-Ямской злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее. После совершения преступления он скрылся", - сказали в пресс-службе.
Женщине потребовалась медицинская помощь. Мужчина задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение.