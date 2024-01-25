Глава депобра ХМАО Дренин: угрозы — не основание для перевода школ на дистант

Школы ХМАО не планируют переводить на дистанционное обучение из-за анонимных угроз, которые поступают в образовательные учреждения четвертый день подряд. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Угрозы — не основание для перевода школ на дистант. Сколько продлится эта волна мы не знаем, на какой срок переводить школы на дистант не определить. Поэтому вопрос о переводе даже не рассматривается», — сообщил Дренин.

Руководитель департамента образования отметил, что образовательные учреждения силовики проверяют достаточно оперативно и учебный процесс восстанавливается. Вводить что-то дополнительно нет необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что школы округа эвакуируют четвертый день подряд. Причиной стали массовые рассылки о спрятанных взрывных устройствах.

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