Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания DOXA

Генпрокуратура поддержала обращение Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания «Докса» (DOXA). Об этом 25 января сообщается в соцсетях комиссии.

В ноябре прошлого года глава комиссии Василий Пискарев сообщал, что в Генпрокуратуру направлено обращение о признании издания «Докса» (DOXA) экстремистской организацией. Тогда парламентарий отмечал, что оно, в том числе, причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации «Mnenie media z.s.» («DOXA»)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что организацию причастна к обучению диверсионной деятельности в России. К примеру, на ее ресурсах размещались инструкцию по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники. Комиссия предостерегла от взаимодействия с этой организаций и ее финансирования, поскольку за это российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.