Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания DOXA
Генпрокуратура поддержала обращение Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания «Докса» (DOXA). Об этом 25 января сообщается в соцсетях комиссии.
В ноябре прошлого года глава комиссии Василий Пискарев сообщал, что в Генпрокуратуру направлено обращение о признании издания «Докса» (DOXA) экстремистской организацией. Тогда парламентарий отмечал, что оно, в том числе, причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.
«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации «Mnenie media z.s.» («DOXA»)», — указывается в сообщении.
Уточняется, что организацию причастна к обучению диверсионной деятельности в России. К примеру, на ее ресурсах размещались инструкцию по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники. Комиссия предостерегла от взаимодействия с этой организаций и ее финансирования, поскольку за это российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.
Как писала «Парламентская газета», Генеральная прокуратура ранее признала нежелательной организацией «Антивоенный комитет России». Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, надзорный орган принял такое решение на основании его запроса.