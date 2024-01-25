Россиянка выпала из окна многоэтажки

В Красноярске женщина упала с высоты. По итогу она погибла.
Сообщается, что инцидент произошел в многоэтажке на улице Добровольческой. По предварительным данным, в съемной квартире между 28-летним мужчиной и 27-летней женщиной произошел конфликт.
В результате ссоры горожанка причинила себе телесные повреждения. Соседи вызвали на место полицию и скорую помощь. Женщину увезли в больницу и оказали ей необходимую медпомощь.
– От госпитализации красноярка отказалась и вернулась в квартиру. После чего конфликт между молодыми людьми продолжился, результатом которого стало падение девушки с высоты, – сообщает МВД Красноярского края.
По итогу женщина скончалась. Мужчину, который находился в момент падения вместе с погибшей, доставили в отдел полиции. Выясняются все детали произошедшего.