В Башкирии мужчина напал с ножом на женщину из-за обиды на ее мужа

В Башкирии мужчину задержали за нападение на женщину с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Учалинском районе. По предварительной информации, 47-летний мужчина находился в компании своей возлюбленной, брата и его жены. Во время распития алкоголя подозреваемый вспомнил о конфликте, который произошел между родственниками некоторое время назад.

Жена брата попыталась остановить мужчин, но россиянин схватился за нож и ударил пострадавшую.

«Свой поступок он мотивировал тем, что в мужской конфликт женщина вмешиваться не должна», – сообщается в публикации.