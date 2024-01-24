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В Башкирии ссора братьев закончилась ножевым ранением у жены одного из них

В Башкирии мужчину задержали за нападение на женщину с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В Башкирии мужчина напал с ножом на женщину из-за обиды на ее мужа
© РИА Новости

Инцидент произошел в Учалинском районе. По предварительной информации, 47-летний мужчина находился в компании своей возлюбленной, брата и его жены. Во время распития алкоголя подозреваемый вспомнил о конфликте, который произошел между родственниками некоторое время назад.

Жена брата попыталась остановить мужчин, но россиянин схватился за нож и ударил пострадавшую.

«Свой поступок он мотивировал тем, что в мужской конфликт женщина вмешиваться не должна», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Россиянин находится под арестом.

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