Арест активов родственников Блиновской продлен до 26 апреля

Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В пресс-службе отметили, что заседание суда прошло с участием Елены Блиновской. В его ходе были рассмотрены ходатайства следователей о продлении срока наложения ареста на имущество и денежные средства родственников обвиняемой, а также ряда подконтрольных юридических лиц.

Суд рассмотрел материалы дела и принял решение о продлении срока ареста на 3 месяца, до 26 апреля.

Напомним, что Блиновская была задержана в апреле 2023 года. В ФНС ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.

По данным следствия, блогер продавала учебные курсы, тренинг-марафоны, получала от своей деятельности большой доход. Вместе с тем, она предпочитала пользоваться упрощенной системой учета.