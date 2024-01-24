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На высадившую кота Твикса проводницу завели уголовное дело

СК РФ завел уголовное дело против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На высадившую кота Твикса проводницу завели уголовное дело
© Соцсети

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить факт жестокого обращения с животным.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

Напомним, что инцидент произошел 11 января. Проводница во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, посчитав его бродячим.

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В поисках кота приняли участие десятки волонтеров. 20 января он был найден мертвым примерно в километре от вокзала.

В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных. В частности, проводникам будет запрещено высаживать их из вагонов на улицу.

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