На высадившую кота Твикса проводницу завели уголовное дело

СК РФ завел уголовное дело против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить факт жестокого обращения с животным.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

Напомним, что инцидент произошел 11 января. Проводница во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, посчитав его бродячим.

В поисках кота приняли участие десятки волонтеров. 20 января он был найден мертвым примерно в километре от вокзала.