Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Москве

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на полицейского с ножом в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - говорится в сообщении.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, столичные полицейские задержали правонарушителя, причинившего ножевое ранение их коллеге, на улице Бобруйской в Москве. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что задержанным оказался житель Московской области 1997 года рождения.

"Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался", - добавил представитель правоохранительных органов.