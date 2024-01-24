$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

В Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы

На западе столицы прохожий ранил сотрудника патрульной-постовой службы, который хотел установить его личность. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

В Москве ищут мужчину, который ранил полицейского, спросившего у него документы
© РИА Новости

Все произошло сегодня вечером в районе Кунцево. Мужчина неадекватно отреагировал на требование полицейского, который остановил его на Бобруйской улице. Тот попросил прохожего продемонстрировать удостоверяющий личность документ, но вместо того, чтобы показать паспорт, злоумышленник вытащил нож и ударил им сотрудника правоохранительных органов.

Как уточняется, служащий МВД был ранен в ногу и доставлен в больницу. Нападавший успел покинуть место преступления, прямо сейчас его разыскивают.

Происшествия
Москва
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости