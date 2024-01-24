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Лондон раскрыл подробности взрыва рядом с кораблем у берегов Йемена

Управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании раскрыло подробности инцидента со взрывом рядом с кораблем у берегов Йемена. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

Лондон раскрыл подробности взрыва рядом с кораблем у берегов Йемена
© РИА Новости

В управлении отметили, что взрыв произошел приблизительно в 100 метрах от судна, которое находилось у берегов йеменского порта Мокка. При этом в ведомстве подчеркнули, что в данный момент экипаж корабля находится в безопасности, самому судну также ничего не угрожает.

«Капитан сообщил о взрыве примерно в 100 метрах от судна по правому борту. Судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало», — сообщили в управлении.

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