Лондон раскрыл подробности взрыва рядом с кораблем у берегов Йемена

Управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании раскрыло подробности инцидента со взрывом рядом с кораблем у берегов Йемена . Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

В управлении отметили, что взрыв произошел приблизительно в 100 метрах от судна, которое находилось у берегов йеменского порта Мокка. При этом в ведомстве подчеркнули, что в данный момент экипаж корабля находится в безопасности, самому судну также ничего не угрожает.