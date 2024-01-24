Лондон раскрыл подробности взрыва рядом с кораблем у берегов Йемена
Управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании раскрыло подробности инцидента со взрывом рядом с кораблем у берегов Йемена. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.
В управлении отметили, что взрыв произошел приблизительно в 100 метрах от судна, которое находилось у берегов йеменского порта Мокка. При этом в ведомстве подчеркнули, что в данный момент экипаж корабля находится в безопасности, самому судну также ничего не угрожает.
«Капитан сообщил о взрыве примерно в 100 метрах от судна по правому борту. Судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало», — сообщили в управлении.
Ранее йеменские хуситы сообщили о прямом попадании ракеты в американское судно.
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