На Кубани после землетрясения проверят целостность зданий и сооружений

Землетрясение, зафиксированное сейсмологами сегодня днем, затронуло несколько муниципалитетов Кубани: города Краснодар, Горячий Ключ и Северский район. На этих территориях мониторинговые группы приступили к изучению ситуации, рассказали в пресс-службе краевого чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, в среду в 14.40 от сейсмостанции города Обнинска поступила информация о том, что в 14.19 на территории Краснодарского края на глубине 10 километров (в 11 километрах к северо-западу от поселка Ильский, расположенного в примерно в 50 километрах от Краснодара) было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера. А его интенсивность составила 4 балла.

В данный момент специалисты проводят ручную проверку и расшифровку полученных данных о подземных толчках.

В Оперативном штабе Кубани уточнили, что толчки также ощущались и на территории города Новороссийска.

В тех местах Краснодарского края, где ощущалось землетрясение, уже "работают мониторинговые группы муниципальных образований в целях проверки информации о нарушении целостности зданий и сооружений". К ним от РСЧС привлекли 10 человек и две единицы техники.

Сообщается, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет.