Опубликованы фотографии пленных военных ВСУ, находившихся на борту Ил-76

В Telegram-канале Baza опубликованы фотографии и видео украинских военнопленных из списка, который ранее обнародовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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По информации Baza, некоторые из этих пленных бойцов ВСУ были взяты в плен в Мариуполе, другие — еще в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции (СВО).

В списке Симоньян указаны 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.