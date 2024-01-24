Суд отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников на Таганке

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве в феврале 2023 года, пишет пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 февраля прошлого года на Таганской улице. Двое мужчин ворвались в цветочный магазин и захватили продавщиц. Стражи порядка задержали преступников, женщины во время операции не пострадали.

В прокуратуре пояснили, что фигурант выдвигал требование о передаче ему $5 млн. Кроме того, он желал беспрепятственно выехать за границу. Затем произвел выстрел из травматического пистолета в правоохранителя.

Экспертиза показала, что 42-летний мужчина «страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

На фоне этого, суд применил к фигуранту принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.