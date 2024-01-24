Землетрясение на Кубани запечатлели на видео

«Комсомольская правда» опубликовала нарезку видео, снятых жителями Краснодарского края во время землетрясения. На кадрах видно, как в квартирах трясутся люстры.

Газета отмечает, что в момент землетрясения в краснодарских домах «люстры шатались, а стены ходили».

Днем 24 января землетрясение магнитудой 4-4,5 произошло в 29 километрах от Краснодара. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Кубани и в Адыгее. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине в десять километров.