Взявшего продавщицу цветочного в Москве в заложники мужчину отправят на лечение
По решению Таганского суда мужчина, захвативший в заложники людей в цветочном магазине на Таганке, будет направлен на принудительное лечение. Об этом в среду, 24 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
— С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — сказала она.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 17 февраля на Таганской улице. На место происшествия прибыли сотрудники столичной полиции. Столичная прокуратура предоставила кадры из цветочного магазина, где неизвестные удерживали женщину-продавца.
В ходе проверки было установлено, что злоумышленников было двое. Один из них оказался вооружен травматическим пистолетом. В ноябре прошлого года столичная прокуратура направила уголовное дело в суд для применения принудительной меры лечения обвиняемого.