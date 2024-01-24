Взявшего продавщицу цветочного в Москве в заложники мужчину отправят на лечение

По решению Таганского суда мужчина, захвативший в заложники людей в цветочном магазине на Таганке, будет направлен на принудительное лечение. Об этом в среду, 24 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

— С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — сказала она.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 17 февраля на Таганской улице. На место происшествия прибыли сотрудники столичной полиции. Столичная прокуратура предоставила кадры из цветочного магазина, где неизвестные удерживали женщину-продавца.