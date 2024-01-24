Почти в 30 км от Краснодара произошло землетрясение

В 29 км от Краснодара произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг находился в 29 км к юго-западу от Краснодара. Эпицентр находился на глубине 23,2 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4.

Местные жители ощутили подземные толчки в Краснодаре, в Горячем Ключе, станице Северской и других городах Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

До этого в Киргизии в ночь на 24 января произошли два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5. Сначала в 01:11 (22:11 мск 23 января) на территории Китая зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Затем подземные толчки повторились в 02:38 (23:38 мск), но магнитудой 6,5.