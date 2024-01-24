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Маргарита Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ со сбитого Ил-76

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Список она опубликовала в своём Telegram.

Телеграм-канал Маргариты Симоньян
Телеграм-канал Маргариты Симоньян

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все, кто находился на борту упавшего в Корочанском районе транспортного самолёта, погибли.

Минобороны прокомментировало крушение Ил-76

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.

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