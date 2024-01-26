Появилось видео с места крушения сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Запись опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадры попали обломки воздушного судна и человеческие фрагменты.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января Следственный комитет России заявил, что сбитый Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины. В тот же день на обломках сбитого ВСУ Ил-76 были найдены поражающие элементы ракеты.