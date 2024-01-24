Появились детали готовившегося обмена пленными на границе Белгородской области
Обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192, сообщает источник Telegram-канала SHOT.
По данным издания, в итоге обмен оказался сорван.
Известно, что на потерпевшем крушение борту Ил-76 находились 65 солдат Вооруженных сил Украины, еще 80, предположительно, летели следом вторым бортом.
Министерство обороны России подтвердило крушение самолета и раскрыло подробности случившегося.
Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.
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