СМИ: Украина знала о месте и времени доставки пленных ВСУ в Белгород

Украинская сторона была предупреждена о времени и месте доставки украинских пленных бойцов. Об этом сообщил источник telegram-канала Mash.

«Украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород . Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород», — сообщили авторы канала со ссылкой на свой источник.

Ранее стало известно о крушении военного самолета в Белгородской области, недалеко от деревни Яблоново. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных украинцев. По информации СМИ, в самолете также было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Источники сообщают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.