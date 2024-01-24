Пять детей отравились угарным газом в подмосковном Королеве
В подмосковном Королеве местная жительница и пять ее детей оказались в больнице с отравлением угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 24 января.
По ее словам, вечером 23 января женщина готовила ужин. Газовая колонка работала плохо, из-за чего ее приходилось периодически включать и выключать. Спустя некоторое время хозяйка квартиры и пять ее детей в возрасте от года до 12 лет почувствовали себя плохо.
— Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом. Им оказана необходимая помощь, угрозы жизни и здоровью нет, — подчеркнула Короткова.
Сотрудники газовой службы после осмотра квартиры подтвердили, что соответствующее оборудование было неисправным.
По данному факту прокуратура проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц.
— По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — резюмировала Короткова.
Похожая история произошла в подмосковных Люберцах. В одной из квартир четыре человека отравились угарным газом. Впоследствии двое из них скончались.