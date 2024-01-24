Пять детей отравились угарным газом в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве местная жительница и пять ее детей оказались в больнице с отравлением угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 24 января.

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По ее словам, вечером 23 января женщина готовила ужин. Газовая колонка работала плохо, из-за чего ее приходилось периодически включать и выключать. Спустя некоторое время хозяйка квартиры и пять ее детей в возрасте от года до 12 лет почувствовали себя плохо.

— Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом. Им оказана необходимая помощь, угрозы жизни и здоровью нет, — подчеркнула Короткова.

Сотрудники газовой службы после осмотра квартиры подтвердили, что соответствующее оборудование было неисправным.

По данному факту прокуратура проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц.

— По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — резюмировала Короткова.