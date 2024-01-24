Второй самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ был экстренно развернут

После падения Ил-76 в Белгородской области в воздухе был экстренно развернут еще один самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Данное решение позволило спасти жизнь пленных.
«Еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что российские военные приняли такое решение, чтобы спасти их жизни.
Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. В момент аварии на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Общее число пассажиров составляло 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих пленившихся. Пилот сумел увести горящий самолет от деревни Яблонево.