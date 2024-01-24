RT: военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о «происшествии» в Корочанском районе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — добавил Гладков.