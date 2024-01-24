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RT: военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о «происшествии» в Корочанском районе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — добавил Гладков.

Ил-76 — российский тяжелый военно-транспортный самолет. Предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации способен доставлять грузы максимальной массой до 60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи километров.

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