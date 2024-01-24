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В Белграде горит крупнейший китайский рынок

В Белграде пожар охватил крупнейший в городе китайский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в тушении пожара задействованы более 60 пожарных, 18 пожарных машин и два вертолета, включая один российский Ка-32. По словам представителей МВД, информация о пожаре поступила около 7.00 (9.00 мск).

Огонь также перекинулся на торговый центр (крытый рынок). Дым зафиксирован в районе Нови-Белград (Новый Белград). Данных о пострадавших пока не поступало.

По мнению местных жителей, пожар возник в одной из точек общепита торгового центра. Там уже ранее возникал пожар, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в административном здании старой постройки в Милютинском переулке произошел пожар. Возгорание было зафиксировано на втором этаже трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Оно примыкает к четырехэтажному учебному зданию. Школьники были эвакуированы. Движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб. Позднее стало известно, что пожар потушили.

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