В Белграде горит крупнейший китайский рынок

В Белграде пожар охватил крупнейший в городе китайский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в тушении пожара задействованы более 60 пожарных, 18 пожарных машин и два вертолета, включая один российский Ка-32. По словам представителей МВД, информация о пожаре поступила около 7.00 (9.00 мск).

Огонь также перекинулся на торговый центр (крытый рынок). Дым зафиксирован в районе Нови-Белград (Новый Белград). Данных о пострадавших пока не поступало.

По мнению местных жителей, пожар возник в одной из точек общепита торгового центра. Там уже ранее возникал пожар, говорится в публикации.