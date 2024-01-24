Пожар произошел в жилом доме на западе столицы

На первом этаже жилого дома на западе столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 24 января.

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По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Народного ополчения, дом 28, корпус 1. На первом этаже здания наблюдается открытое горение. Кроме того, рядом с местом бедствия находится несколько магазинов.

Подробности уточняются.