Москвичка попыталась заказать убийство сына и стала фигурантом дела
Жительница Москвы искала киллера для своего сына, однако вместо этого стала фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 24 января.
По ее словам, у москвички с ее сыном регулярно возникали ссоры, в том числе из-за общего имущества. В какой-то момент женщина решила избавиться от родственника.
Объединившись с подругой, злоумышленница обратилась к общему знакомому с просьбой найти киллера. Уговоры длились больше месяца. Женщины требовали застрелить жертву. Также мать передала фото и адрес своего сына.
В какой-то момент мужчина устал от настойчивых просьб и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству по найму». Стражи порядка придумали легенду о выполнении заказа. Во время передачи части вознаграждения подозреваемые были задержаны.
— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде в заключения под стражу, — подчеркнула Иванова.
Похожая история произошла в подмосковном поселке Михнево. Киллер подкараулил жертву и застрелил, за что получил 1,7 миллиона рублей. Стражи порядка задержали как заказчика, так и исполнителя расправы.