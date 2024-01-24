Российский чиновник получил условный срок за присвоение почти 16 млн рублей

Чиновник из администрации Веденского района Чеченской республики присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

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По данным канала, руководитель имущественно-строительного отдела начал незаконно обогащаться в 2018 году.

По версии следствия, представитель администрации без проведения торгов заключил контракт на 5,3 млн. Глава отдела в официальных документах указал завышенную стоимость работ и половину выделенной суммы оставил себе. Подсудимый также присовил себе часть денег, которые выделили на благоустройство парка имени Кадырова, строительство водопровода и ремонт дорог в республике, отметил канал.

В итоге сумма присвоенных средств составила 15,5 млн рублей, выяснили следователи. Работой чиновника заинтересовались правоохранительные органы и задержали его.