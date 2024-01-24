В Забайкалье мужчина напал на ребенка и ранил его мать ножом

В Забайкальском крае женщина получила ножевые ранения, спасая 10-летнего сына от незнакомца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне неизвестный проник на территорию частного дома в поселке Амазар и напал на сына хозяев. Он схватил ребенка за шею и стал душить его, угрожая расправой всем обитателям дома.

По словам источника, мать попыталась отбить своего сына от злоумышленника, который в этот момент достал нож и несколько раз ударил им женщину в грудь. Пострадавшей удалось оттолкнуть мужчину и убежать к родственникам вместе с сыном. Агрессор преследовал своих жертв, но настигнуть в итоге не смог.