$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

РЕН ТВ: в Забайкалье мужчина стал душить ребенка на глазах у его матери

В Забайкальском крае женщина получила ножевые ранения, спасая 10-летнего сына от незнакомца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Забайкалье мужчина напал на ребенка и ранил его мать ножом
© РИА Новости

Накануне неизвестный проник на территорию частного дома в поселке Амазар и напал на сына хозяев. Он схватил ребенка за шею и стал душить его, угрожая расправой всем обитателям дома.

По словам источника, мать попыталась отбить своего сына от злоумышленника, который в этот момент достал нож и несколько раз ударил им женщину в грудь. Пострадавшей удалось оттолкнуть мужчину и убежать к родственникам вместе с сыном. Агрессор преследовал своих жертв, но настигнуть в итоге не смог.

Подозреваемым, как было установлено, оказался безработный 37-летний местный житель. Он уже был неоднократно судим за тяжкие и имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Происшествия
Забайкальский Край
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости