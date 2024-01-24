В российском лесу нашли 27 килограммов наркотиков

В Ленинградской области полицейские нашли 27 килограммов наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, полицейские нашли закладу в лесу в Пикалево. Там было 29 пакетов, предположительно, с мефедроном.

По факту произошедшего возбуждено дело.