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В российском лесу нашли 27 килограммов наркотиков

В Ленинградской области полицейские нашли 27 килограммов наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В российском лесу нашли 27 килограммов наркотиков
© globallookpress.com

По данным телеканала, полицейские нашли закладу в лесу в Пикалево. Там было 29 пакетов, предположительно, с мефедроном.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

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