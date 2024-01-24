Российские следователи решили проверить слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о том, что фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, могли использовать втемную. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита обвиняемых, коими являются восемь граждан России, Армении и Украины, неоднократно заявляла следствию, что они не знали о готовящемся преступлении. Теперь назначена новая проверка этой версии.

Если российские следователи не подтвердят данные украинской спецслужбы об использовании фигурантов дела без их ведома, то их отдадут под суд. Расследование теракта почти завершено.

В августе 2023 года Малюк, в частности, заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!» — сказал он.