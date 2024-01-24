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В Екатеринбурге пьяный охранник устроил дебош в школе

В Екатеринбурге в школу пришлось вызывать наряд ГБР из-за пьяного охранника, устроившего дебош. О произошедшем сообщили в социальных сетях очевидцы.

Пьяный охранник устроил дебош в школе Екатеринбурга
© РИА Новости

Инцидент произошел в школе № 147, пьяного охранника сняли на видео очевидцы, мужчина бродил по коридорам образовательного учреждения и показывал ученикам неприличные жесты.

В школу пришлось вызывать группу быстрого реагирования, чтобы задержать нетрезвого мужчину. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

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