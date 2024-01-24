В родительские чаты Красноярска пришли телефонные террористы

В мэрии Красноярска заявили, что 23 января в родительские чаты города начали приходить ложные сообщения об угрозе терактов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

В мэрии отметили, что похожие ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов.

Сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности граждан и устанавливают источник ложной информации, подчеркнули в мэрии.

Чиновники попросили жителей Красноярска «ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах» и ориентироваться на информацию из официальных источников.