На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло на глубине 37 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 127 км от Петропавловска-Камчатского", - следует из опубликованных данных.
В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что, судя по инструментальным данным, в краевой столице ощущались подземные толчки силой до трех баллов.