На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

"Землетрясение произошло на глубине 37 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 127 км от Петропавловска-Камчатского", - следует из опубликованных данных.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что, судя по инструментальным данным, в краевой столице ощущались подземные толчки силой до трех баллов.