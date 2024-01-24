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На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
© globallookpress.com

"Землетрясение произошло на глубине 37 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 127 км от Петропавловска-Камчатского", - следует из опубликованных данных.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что, судя по инструментальным данным, в краевой столице ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

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