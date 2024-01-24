В Якутии произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме города Томмот. Четыре человека пострадали.

«Взрыв газа в жилом доме в якутском городе Томмот», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что в результате происшествия четыре человека пострадали. Инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Кирова.

Мощный взрыв газовоздушной смеси привел к разрушению нескольких окон. У двух пострадавших ожоги третьей степени. Врачи сейчас борются за их жизнь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи, передали в telegram-канале.