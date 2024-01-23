В Тамбове девушка напала на посетителей ТРЦ

В Тамбове несовершеннолетняя девушка избила гулявших по ТРЦ горожан
В Тамбовской области девушка избила посетителей ТРЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Правоохранители обратили внимание на несовершеннолетнюю после публикаций в СМИ. На роликах заметно, как школьница бьет посетителей по лицу и замахивается на них ногой.
По версии правоохранителей, знакомые девушки снимали происходящее на камеру и в последствии публиковали в социальных сетях.
На данный момент прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям законных представителей несовершеннолетних. При наличии оснований, последуют меры прокурорского реагирования.
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