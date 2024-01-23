Суд в Москве зарегистрировал третий иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Таганский районный суд вновь зарегистрировал исковое заявление к блогеру Анастасии Ивлеевой и компании МТС. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Как следует из информации канала, иск к Ивлеевой и МТС подал 23 января некий А.С. Трещев. Истец потребовал взыскания морального вреда и обязании ответчиков перечислить деньги в фонд поддержки участников СВО.

Причиненный себе моральный вред Трещев оценил всего в один рубль от обоих ответчиков.

Однако в госфонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" от Ивлеевой он потребовал перечислить один миллиард рублей, а от МТС - один миллиард долларов.

Это уже третий иск на миллиард к блогеру. Первый подала инициативная группа граждан в конце декабря. 1 миллиард рублей они требовали в счет компенсации морального вреда. Однако Хамовнический районный суд Москвы заявление отклонил.