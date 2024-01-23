Стандартный рацион содержащихся в СИЗО обвиняемых состоит из каши на завтрак, супа на обед и рыбы с пюре на ужин. Однако арестанты могут получить спецменю при дополнительной оплате. К примеру, обед «Итальянский» обойдется заключенным под стражу в 1065 рублей. В него входят салат «Нисуаз», фетучини с соусом «Полло» и фокачча с морской солью. Кроме этого, кухня изолятора предлагает на выбор обед с гороховым супом, шницелем и рисом, а также обед с царской ухой, паровой котлетой и пастой сузили с маслом. Они обойдутся арестантам в 616 и 498 рублей соответственно. News.ru