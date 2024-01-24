Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Ленинский районный суд Воронежа арестовал до 22 марта обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли 22 января в спортивной сумке у мусорных баков на Юго-Западной ярмарке.

"Суд постановил избрать Попову Марку Павловичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 марта 2024 года включительно", - сказал судья.

По данным суда, тело девушки с колото-резаными ранами нашли в спортивной сумке возле мусорных баков на территории Юго-Западной ярмарки в Воронеже около 04:00 22 января, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).