Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Ленинский районный суд Воронежа арестовал до 22 марта обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли 22 января в спортивной сумке у мусорных баков на Юго-Западной ярмарке.
"Суд постановил избрать Попову Марку Павловичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 марта 2024 года включительно", - сказал судья.
По данным суда, тело девушки с колото-резаными ранами нашли в спортивной сумке возле мусорных баков на территории Юго-Западной ярмарки в Воронеже около 04:00 22 января, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области, заочно обвинение в совершении данного преступления было предъявлено Марку Попову 1995 года рождения, уроженцу города Махачкалы Республики Дагестан, зарегистрированному в Мичуринске Тамбовской области, он был объявлен в розыск. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками СК задержали Попова 23 января.