Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене

Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене, не признал вину во вменяемом ему преступлении. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после того, как ФСБ предъявила Скворцову обвинение в госизмене, фотограф заявил, что не был осведомлён о том, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

«Фигурант вину не признал», — говорится в сообщении.