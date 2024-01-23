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ТАСС: фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене

Фотограф и музыкант из Перми Григорий Скворцов, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене, не признал вину во вменяемом ему преступлении. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в госизмене
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, после того, как ФСБ предъявила Скворцову обвинение в госизмене, фотограф заявил, что не был осведомлён о том, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

«Фигурант вину не признал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвинённому в государственной измене фотографу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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