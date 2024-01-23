В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Во вторник, 23 января, в Воронеже задержали 28-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Издание назвало задержанного уроженцем Махачкалы, зарегистрированным в Тамбовской области.

По данным Telegram-канала Mash, задержанный молодой человек и девушка были парой.

Тело девушки было найдено в ночь на 22 января рядом с мусорным баком в Ленинском районе Воронежа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, расследование взял на контроль глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Убитая была студенткой воронежского вуза, она приехала на учебу из Тульской области.