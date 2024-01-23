После гонок блогера Гаджиева по Москве заведено дело
Уголовное дело возбуждено после гонок, которое устроил блогер на столичных дорогах, сообщили в ГСУ СК по Москве, источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве.
СК обратил внимание на видео с «агрессивно передвигавшейся на автомобилях группой лиц» по московским улицам, дело завели по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», пояснили в ведомстве ТАСС.
Источник агентства пояснил, что речь идет о блогере Гаджиеве.
Устанавливаются причастные к преступлению.
Госавтоинспекция Москвы также проводит проверку по факту опубликованного видео, указали в столичном ГУ МВД.
В 2021 году подмосковная прокуратура проводила проверку после поездки блогера на автомобиле по ТЦ в Одинцово.