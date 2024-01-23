После гонок блогера Гаджиева по Москве заведено дело

Уголовное дело возбуждено после гонок, которое устроил блогер на столичных дорогах, сообщили в ГСУ СК по Москве, источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве.

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СК обратил внимание на видео с «агрессивно передвигавшейся на автомобилях группой лиц» по московским улицам, дело завели по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», пояснили в ведомстве ТАСС.

Источник агентства пояснил, что речь идет о блогере Гаджиеве.

Устанавливаются причастные к преступлению.

Госавтоинспекция Москвы также проводит проверку по факту опубликованного видео, указали в столичном ГУ МВД.