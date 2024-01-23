Блогеру Блиновской предрекли хорошие отношения с сокамерницами

По ее словам, «королеву марафонов» сначала ждет карантин — у нее возьмут анализы и сделают ей флюорографию, а потом определят в камеру. Блиновскую, скорее всего, поселят в многоместную камеру, так как она общительная и не будет вести себя «как дикарка», полагает правозащитница.

Такие камеры рассчитаны на 50 человек. Сокамерницы наверняка нормально примут блогера, «если только среди них не будет каких-то очень уж маргинальных», добавила Меркачева.

Блиновскую точно не посадят в камеру к рецидивисткам, потому что это запрещено законом. Она будет с теми, кого также обвиняют по экономическим статьям, причем, как и ее, впервые.