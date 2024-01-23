Полицейского обвинили в нападении на коллегу-возлюбленную в Сибири

Управление МВД по Новосибирской области расследует уголовное дело в отношении полицейского, которого обвинила в нападении с ножом коллега и бывшая возлюбленная, сообщает «КП-Новосибирск». При этом, по информации издания, показания сторон и знакомых фигуранта дела весьма различаются.

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Как пишет издание, отношения между 25-летним лейтенантом полиции и 30-летней старшим сержантом начались в ноябре 2023 года. Пара стала жить вместе, однако вскоре влюбленные начали ссориться. В результате девушка написала заявление на молодого человека, обвинив его в нападении и двух ударах ножом. Однако, по словам друзей полицейского, сержант сама начала ссору, разбила стекло автомобиля и порезала руку.

Инцидент произошел 19 января, сообщили знакомые лейтенанта. По их словам, он поехал нырять в прорубь, а девушка прислала ему сообщение с требованием забрать его вещи, но когда мужчина приехал, она стала кидаться на него, пытаясь спровоцировать.

Он терпел, только нагнулся завязать шнурки — она резко пнула его в глаз. <...> Схватил вещи и побежал к машине, закрыл двери. Она — за ним, схватила термос и стала колотить по стеклу, и в этот момент могла порезать руку, — рассказал изданию друг полицейского.

По словам знакомых лейтенанта, наутро девушка зафиксировала порезы в травмпункте и написала заявление на сожителя. При этом сначала она написала, что полицейский ее дважды ударил кухонным ножом, в руку и ногу, однако затем стала утверждать, что он ее не резал, а лишь размахивал ножом и угрожал убить. В результате было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По мнению друзей полицейского, его оговорили.

Бывшая девушка просто идет на принцип, чтобы его уволили, он получил судимость и больше не смог работать в полиции, — высказал мнение друг обвиняемого.